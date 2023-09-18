Diyarbakır Kulp'ta güvenlik güçlerinin hava ve kara ortak operasyonlarıyla bölgedeki kırmızı, turuncu ve gri kategoride 1'er olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü İHA ve J-SİHA'lar da ortak operasyonla katıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.