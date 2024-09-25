Yalova T3 Vakfı Deney-Yap Atölyesi’nin düzenlediği Havacılık ve Uzay Şenliği’ne Bursa Yenişehir’den Genç Kanatlar Grubu da katıldı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Organizasyona 8 kişilik bir ekiple katıldıklarını belirten THK Yenişehir Şubesi Genç Kanatlar Lideri Melikşah Ayaz, “Organizasyonda 1 akrobasi ve 1 üstten sabit kanatlı model uçakla gösteri yapmak için davet edildik. Organizasyonun dışarıdan davet edilen tek ekibiydik. Alçak uçuş ve sonsuzluk uçuşlarımız büyük alkış topladı. T3 Vakfı İl Sorumlusu Fatih Ayaz ve beraberindeki organizasyon ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Sık sık yarışma ve gösterilerden oluşan organizasyonlara katıldıklarını anlatan Ayaz, havacılığı özendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayaz, gençleri Genç Kanatlar altında buluşmaya davet etti.