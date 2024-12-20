Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerii bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1870022151463666120