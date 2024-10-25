Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiği hava harekâtını sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da bulunan 34 terörist hedefi imha edildi.ANKARA (İGFA) - Savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a hain terör saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri'nden misliyle cevap veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla meşru müdafaa hakları kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30’da hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu.

İcra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen; mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildiği kaydedildi. Harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" mesajı verildi.