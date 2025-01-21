Kamu-Özel işbirliği (KÖİ) kapsamındaki havalimanlarından devletin 2024 yılı geliri toplam 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 lira oldu, 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte KÖİ havalimanlarından elde edilen gelir 344 milyar 648 milyon 402 bin liraya ulaşacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirterek, "Bunların 11 tanesi ise Kamu-Özel İşbirliği projeleri. Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanının, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, "İstanbul Havalimanından 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 avro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 avro ederinde. İstanbul Havalimanı, yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiyenin ekonomisine ciddi bir değer katıyor" dedi.

ESENBOĞA HAVALİMANI KÖİ PROJELERİNİN BAŞINDA GELİYOR

Ankara'daki Esenboğa Havalimanının da KÖİ projelerinin başında geldiğini ifade eden Uraloğlu, Esenboğa Havalimanının garanti üstü tahsil edilen geliri 2024 yıl sonu için 9 milyon 248 bin 206 avro olacak, kira geliri ise 15 bin avro olarak tahsil edilecek. ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2024'te hizmete alınan Çukurova Havalimanının ise, bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Havalimanı, sadece ulaşım altyapısının güçlendirilmesine değil aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerinin büyümesine de yardımcı oluyor. Özellikle Akdeniz bölgesinin ekonomik yapısına katkı sağlıyor ve yerel işletmelerin lojistik ağlarını daha hızlı hale getiriyor." diye konuştu.

ANTALYA HAVALİMANINDAN 100 MİLYON 500 BİN AVRO KİRA TAHSİL EDİLECEK

Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da yıl boyunca ağırladığı yolcu sayıları ile dikkat çektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanından 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin avro, Gazipaşa Alanya Havalimanından ise tam 100 bin dolar tahsil edilecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanından 57 milyon 950 bin avro, Milas/Bodrum Havalimanı 57 milyon 360 bin avro, Dalaman Havalimanı ise 25 milyon 380 bin avro kira ödeyecek. diye konuştu.

DEVLETİN KASASINA 37 MİLYAR 628 MİLYON 62 BİN 433 LİRA GİRECEK

Kamu-Özel İşbirliği projeleri çerçevesinde, Türkiyenin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından yalnızca 2024 yıl sonu için elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 avroyu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar avro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor. dedi.