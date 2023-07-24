Doğumdan ölüme kadar hayatımızın birçok alanında kullandığımız, annelerimizin çeyizimize de koyarak süslediği renk renk, desen desen havlular da artan zamlardan nasibini aldı. Özellikle düğün yapacak olanların çeyiz alışverişleri doğrudan etkilenirken vatandaşın daha ucuza kaçtığı ortaya çıktı.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Muhammed Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - “Havlu nereden alınır?” deyince akla kuşkusuz Bursa gelir.

Kestanesi kadar havlusu ile de meşhur olan Bursa’nın havlusu da ne yazık ki artan zamlardan nasibini alırken bilhassa düğün yapacak olanların çeyiz alışverişleri de etkilendi.

Bursa Havlucular Çarşısı’ndaki esnaf güncel fiyatlar hakkında bilgi verirken, “Bugün bize gelip ben çeyizlik havlumu, misafirime banyo havlusu alacağım, ayak havlusu alacağım, bornoz takımı alacağım dediğinizde en alt limit 5 bin TL ama bu işin sınırı yok. İşlemesi ve kalitesine göre fiyat skalası değişiklik gösteriyor. 20 TL’ye de havlu satıyoruz, 100 TL’ye de havlu satıyoruz. Giyim sektöründe de durum aynı. Bu sene özellikle Allah düğün yapanların yardımcısı olsun. Geçen sene bir düğün 500 bin TL’ye mal ediliyorsa bu sene 2-3 katına mal oluyor. Altın fiyatları belli, bizim fiyatlar da belli. Bir ay içerisinde ürünlere ortalama yüzde 30, yüzde 40 zam geldi.” dedi.

https://youtu.be/Cybu7HR1zm4