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Eğitime katılan öğrenciler, siber suçlarla ilgili bilinçlenerek kendilerini korumanın yollarını öğrendiler.

Eğitimde, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık gibi siber suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Havsa ilçesinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okulları öğrencilerine yönelik siber suç farkındalığı eğitimi verildi.

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