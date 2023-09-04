Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde, havuza giren geyik polis ekiplerince kurtarıldı. Yavru olduğu belirlenen geyik doğaya bırakıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Massachusetts eyaletinin Ware kentinde ilginç bir kurtarma olayı yaşandı. Bölgede bulunan bir evin arka bahçesindeki havuzda genç bir geyik görülmesi üzerine polise haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, geyiği kolayca kurtarmak için havuzun etrafında dolaşmaya başladı. Ekipelr, uygun bir noktada hayvanı çekmeye çalışırken geyik havuzun kaplamasına takılmaya devam etti.

YAVRU GEYİK KURTARILDI

Zamana karşı yarışan görevliler, geyik kendini yukarı çekmeye çalışırken bir havuz kepçesiyle geyiği havuzdan çıkarmayı başardı. Kurtarılan yavru geyik tekrar doğaya bırakıldı.

Polisin paylaştığı kurtarma anının vücut kamerası görüntülerinde, polis memurlarının geyiği havuzda buldukları ve çıkmak için çabaladıkları görülüyor.