İzmirlilerin hizmetine sunulan Gürçeşme Caddesi'nde halkla sohbet eden Başkan Soyer, “Çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir çalışmaydı bu. Sonlandırıyor olmaktan çok mutluyuz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 30 yıldır kent gündemindeki “Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi” projesini tamamladı. Deprem bölgesinde ziyaretler yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente döndüğü cumartesi gece saatlerinde çalışmaları tamamlayan işçilerle bir araya geldi. İncelemede İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ozan Yılmaz ve İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer aldı. Başkan Soyer, çalışanlara baklava ikram etti.

“İftihar ediyorum” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Deprem bölgesinden geldik. Bu gece Gürçeşme Caddesi'ndeki kamulaştırma çalışmalarının ardından caddenin sıcak asfalt çalışmasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, beklentisi içinde olduğumuz bir çalışmaydı bu. Sonlandırıyor olmaktan çok mutluyuz. Bölgedeki halkımız uzun bir zamandır bu çalışmalar nedeniyle mağdur olmuştu. Çok şükür sonuna gelindi. Arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Vatandaşlarımızdan da anlayışları nedeniyle her birine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Asfalt serimi tamamlandı Hem Konak ilçesine bağlı Gürçeşme ve çevresindeki semtlerin hem de Buca'nın kent merkeziyle bağlantısını sağlayan en önemli arterlerden Gürçeşme Caddesi'nin genişliği 10 metreden 20 metreye çıkartıldı. Ayrıca bölgedeki istinat duvarı ve merdivenler de yenilendi. Buca'ya araç giriş çıkışını da önemli ölçüde rahatlatacak çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON ekipleri 800 metre uzunluğunda taş duvar, 5 merdiven, bin 300 metrekare alanda karo taş ve bordür imalatını tamamladı. Toplam 4 bin 400 metrekare çift taraflı kaldırım ve aydınlatma imalatı yapıldı. Düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra caddeye asfalt serildi.

İZSU'dan yeni hat imalatı İZSU Genel Müdürlüğü, bölgenin kanalizasyon hattındaki ekonomik ömrünü tamamlayan boruları yeniledi. Çalışmalar kapsamında 1,5 kilometresi kanalizasyon hattı olmak üzere yaklaşık 3 kilometre yeni hat imalatı yapıldı. Yeni hatların devreye alınması ile bölgenin kanalizasyon kapasitesi arttı. Kanalizasyon hattının yanı sıra yeni imal edilen yağmur suyu ayrıştırma hattı ile bugüne kadar kanalizasyon hattına bağlı olan yağmur suyu hatları artık ayrık sistemde çalışacak ve su baskınları önlendiği gibi bölgedeki koku sorunu da çözüme kavuşacak.

Yaklaşık 17 milyon liralık kamulaştırma yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi projesi kapsamında 215 taşımaz için bugüne kadar 16 milyon 845 bin TL'lik kamulaştırma yaptı.