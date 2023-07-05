İzmir 1. Amatör kümenin yıldız isimlerinden olan Resül Berkant Keleş’in en büyük hayali Fenerbahçe formasını giymek.

İZMİR (İGFA) - Son olarak Alsancak 1923 formasını terleten genç yıldız maçlarda gösterdiği performans ile futbol menajerlerinde dikkatini çekmeyi başardı.

2003 doğumlu olan Resul Berkant Keleş, güçlü sol ayağıyla saha da basmadık yer bırakmıyor.

Keleş, "Alex de souza o benim idolüm ve tabiki onun oynadığı futbola hayranım. Fenerbahçe benim çocukluğumda çok önemli bir yere sahip. Deivid, Alex, Roberto Carlos gibi hayran olduğum futbolcular orada oynadı. En büyük hayalim Fenerbahçe forması giymek ve o forma altında şampiyonluklar yaşamak" dedi.