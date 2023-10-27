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İzmit Belediyesinin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında çocuklar için düzenlediği, ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı şiir ve resim yarışması seçmeleri tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını hazırladığı birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Çocukların 100’üncü yıl coşkusunu doyasıya yaşayacağı, akıllardan silinmeyecek programlara imza atan İzmit Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ödüllü şiir ve resim yarışmasının seçmeleri bugün tamamlandı. ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı yarışmada çocuklar birbirinden farklı resimler çizerek ve şiirler yazarak yaratıcılıklarını ortaya koydular.

İzmit Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı ödüllü şiir ve resim yarışması seçmeleri tamamlandı. İlkokul ve ortaokul gruplarının katıldığı yarışmada çocuklar yaptıkları resimler ve yazdıkları şiirlerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yasemin Sarı Bayer, Resim bölümü mezunu Oya Tuncer, Ressam- Şair Lale tığ, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Araştırma Görevlisi Durmuş Ongun ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Öykü Usta.