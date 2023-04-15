Hayata Destek Derneği, afetin ikinci ayı geride kalırken, deprem bölgeleri olan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş başta olmak üzere afetten etkilenen 12 ilde acil durum müdahalesini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hayata Destek Derneği afetten etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarına erişebilmeleri için insani yardım çalışmalarını sürdürürken, bölgenin durumuna ilişkin raporlar yayınlamaya devam ediyor. Afetin ilk gününden bu yana ''Dayanışma İyileştirir'' söylemiyle çalışmalarını yürüten ve 12 Nisan itibariyle deprem bölgesinde 186 bin kişiye destek veren derneğin başlıca hedefi, dayanışma içinde, bölgede hayatın yeniden inşasına katkı sunmak.

Afet bölgesinde barınma, hijyen, su ve sanitasyon, gıda, giyim ve temel ev eşyaları hala en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. İhtiyaç analizlerinde diğer öne çıkan ihtiyaçların ise iç çamaşırı, yazlık kıyafet ve terlik olduğu görülüyor. Hayata Destek Derneği, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, afet bölgesinde tüm bu ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmalarına, temiz suya erişimi sağlamayı önceliklendirerek devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla içme suyu ihtiyacı artacak

Havaların ısınmasıyla birlikte, genel su kullanımına ve içme suyuna daha geniş çapta bir ihtiyaç olacağı öngörülüyor. Adıyaman'da 220 bin kişi çadırlarda, 5 bin kişi ise yurtlarda barınıyor. Barınma alanlarında hijyenik tuvalet ve duşlara, hijyen malzemelerine ihtiyaç fazlayken, Hayata Destek ekipleri de belirlenen alanlarda tuvalet, duş ve su tanklarının kurulumuna devam ediyor. Dernek, temiz suya erişim çalışmalarında attığı yeni adımla beraber, Adıyaman'da kurulan 2 ton kapasiteli su arıtma cihazı sayesinde, günde yaklaşık 700 kişinin içme suyuna erişimini sağlamayı hedefliyor. Kahramanmaraş'taki ekipler de, ilçelerde yürüttükleri ihtiyaç analizleri doğrultusunda seyyar duş üniteleri ve su deposu kurulumlarına devam ediyor.

Kadınlar ve çocuklar için güvenli alanlara ihtiyaç artıyor

Hayata Destek’in düzenli olarak yayınladığı acil durum raporlarına göre bir diğer temel ihtiyaç, ruh sağlığı ve psikososyal destek (MHPSS) çalışmalarına ağırlık verilmesi. Hayata Destek MHPSS ekiplerinin Adıyaman'da geçici barınma alanlarında yaptığı görüşmelere göre, afetten etkilenen birçok kadında depresyon belirtileri görülüyor. Çadırlarda geniş aileyle barınma zorunluluğu kadınlar için büyük bir mahremiyet sorununa neden oluyor ve iyilik hallerini olumsuz etkiliyor. Çocuklardaysa alt ıslatma, tırnak yeme, korku, anneye bağımlılık belirtileri görülüyor. Yine de çocuklar ebeveynlere göre günlük rutinlere daha fazla adapte oluyor. Hayata Destek ekipleri, afetin başından bu yana, önce Kahramanmaraş, ardından Adıyaman ve şimdi de Hatay’da psikososyal destek (PSS) ekipleriyle depremden etkilenen çocuklara yönelik destek faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Şanlıurfa başta olmak üzere, depremden etkilenenlerin göç ettiği şehirlerde de Hayata Destek’in uzman psikolog ve pss ekipleri, hem çocuklarla hem de yetişkinlerle ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

Kalıcı iyileşmeler için uzun erimli planlamalar yapılıyor

Dernek, afet bölgesindeki acil ihtiyaçlara odaklanırken bir yanda da uzun erimli iyileşme faaliyetleri için planlamalar yapıyor. Bu planlamalar arasında, afet bölgesindeki kooperatiflerin yeniden işler hale gelmesine destek olmak, afetten etkilenenlere istihdam olanaklarının sağlanması gibi geçim kaynağını destekleme çalışmaları yer alıyor.