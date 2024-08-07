TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığınca yapımı gerçekleştirilen ve yeni yayın döneminde yayına girecek olan ’Hayata Dokunmak (Gençliğimin Merkezi)’’ Bursa ’da çekimlerine başladı. BURSA (İGFA) - Yapım ve Yönetmenliğini Mevlüt Aydın, Yapım ve Yönetmen Yardımcılığını Emel Havva Başöngen ve Mine Sultan Ünver, kameramanlıklarını Ömer Demirci, Atilla Arslanve Ulaşım Sorumlusu Metin Çayırtarla’nın yer aldığı TRT ekibi çekimlerini GSB Nilüfer Gençlik Merkezi koordinasyonunda sürdürüyor.

‘Hayata Dokunmak (Gençliğimin Merkezi )’ programı Türkiye genelinde birçok şehirde çekimler yapmayı planlıyor..

BURSA’YA ÖZEL ÇEKİMLER YAPILIYOR

TRT EBA’da ekranlara gelecek program için Bursa’da son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şehirde gençlerimize ve çocuklarımıza sağladığı sosyal, kültürel, sanat, spor ve birçok alanda yaptığı hizmetleri gençlerimizin ve çocuklarımızın dilinden sizlere sunmaya hazırlanıyor.

Programın Yönetmen ve Yapımcısı Mevlüt Aydın yaptığı açıklamada; ”Bursa tarihiyle, kültürüyle çok güzel bir şehir. Son dönemlerde İl Spor Müdürlüğü spor tesisleri ve başta Nilüfer Gençlik Merkezi olmak üzere özellikle tüm Gençlik Merkezleri ile en çok ilerleme kaydeden şehirlerden biri. Programımızın içeriğini en güzel yansıtacak illerden birisi Bursa. Yeni yayın döneminde TRT EBA kanalında yayımlanması planlanan ‘Hayata Dokunmak (Gençliğimin Merkezi)’’ adlı programımızda Bursa İl Spor Müdürlüğünün Gençlik merkezindeki faaliyetlerini çekiyoruz

Bir hafta boyunca Nilüfer Gençlik Merkezi koordinasyonunda gençlerimize ve çocuklarımıza verilen eğitimler, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler olmak üzere birçok konuyu ele alıyoruz.

Bursa için özel olarak yapacağımız bölümün büyük ses getireceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Yönetmen ve yapımcı Mevlüt AYDIN ayrıca kendilerine her türlü konuda yardımcı TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, TRT EBA Kanal Koordinatörlüğü yöneticilerine ve Bursa’da yardımcı olan Kamu, kurum, kuruluşlara ve Bursa halkına ekibi adına teşekkür etti.