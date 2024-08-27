Prof. Dr. Haydar Baş için Eskişehir’de Mevlid-i Şerif ve yemek organizasyonu yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Prof. Dr. Haydar Baş için Alpu ilçesi Bozan Mahallesi’nde düzenlenenprograma Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, kurmay kadrosu, partililer ve Bozan’dan yerel halk iştirak etti.

Camide Yasin-i Şerif ile başlayan anma programı Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualarla devam etti.

BTP lideri Hüseyin Baş cami çıkışında partililerle birlikte halkı selamladı.

Daha sonra Prof. Dr. Haydar Baş için verilen ziyafete geçildi.

Yüzlerce Bozan sakininin katıldığı yemekte Hüseyin Baş vatandaşlarla sohbet ederken, merhum Haydar Baş için vatandaşlar duygu dolu röportajlar verdi.

Haydar Baş’ın yedirmeyi, içirmeyi çok sevdiğini söyleyen Bozan sakinleri O’nu rahmetle, özlemle andı.

Hatırlanacağı gibi tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyen Prof. Dr. Haydar Baş bölgeye bir et entegre tesisi de kazandırmıştı.