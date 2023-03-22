Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her yıl 31 ilçeye yönelik düzenlediği “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının Konya finallerinde kazananlar belli oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ortaokullar arası “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının Konya finalleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen final programına Konya İl Mili Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte 31 ilçedeki ortaokullarımıza yönelik düzenlediğimiz bilgi yarışmasında dereceye giren okullarımızı ve yarışmaya katılan 560 okuldaki 2 bin öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza okul hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Konya, Türkiye ve Dünya kategorilerinden toplam 20 soru sorulduğu yarışma sonucunda; Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu il şampiyonu olurken, Kadınhanı Hacı Ali Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Selçuklu 100. Yıl Ahmet Haşhaş Ortaokulu da üçüncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında her yıl 31 ilçeye yönelik düzenlenen “Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasının ödül töreni ileri bir tarihte yapılacak.