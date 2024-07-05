Birçok kişi çoğu zaman yapmak istemediği şeylere evet demek zorundaymış gibi hissediyor. Hayır denilemeyen şeyler, kişiyi mutlu etmediği gibi özgüvenini ve özsaygısını da zedeliyor.Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkese evet demek ve hayır diyememek, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun. Ancak, bu durumun farkına varmak ve çözüm yollarını uygulamak, kişinin kendine ve başkalarına karşı daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmesine yardımcı olabilir. Kendinizi ve sınırlarınızı tanımak, hem kişisel hem de sosyal hayatınızda daha tatmin edici ve dengeli ilişkiler kurmanıza olanak sağlar.

Uzman Psikolog Uğur Kartum, ‘hayır diyememe’ psikolojisini Herkes Duysun’a anlattı. Kartum, hayır diyememenin bir kaygı üzerinden gerçekleştiğini dile getirdi.

‘HAYIR DİYEMEMEK’ UZUN VADEDE SIKINTI YARATIYOR

Bazı insanların aşırı derece iyi olma hali içerisinde olduklarını belirten Psikolog Kartum, “Bazı kişiler, ailesine, arkadaşlarına, çevresine karşı istemedikleri bir şey olsa da hep evet diyorlar. Bu kişiler hayır demeyi bilmiyorlar. Bu genellikle bir kaygı üzerinden oluyor. İnsanların bir kendini takdir etme, onaylama duygusu var. Bu tarz insanlar aşırı verici oldukları için kendi isteklerini hep göz ardı ederler, kendi duygularını hep geri planda bırakırlar. Bu ona uzun vadede çok büyük sıkıntılar yaratabilir.” dedi.

“İNSANLARIN İSTEKLERİNİ SÜREKLİ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“Hep iyi olmak zorunda değilsiniz, bazen hayır demeyi bilmelisiniz.” diyen Uzman Psikolog Uğur Kartum şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların isteklerini sürekli yapmak mümkün değildir. O yüzden bazen kendi duygularınıza dönüp kendi isteklerinizi diğer insanlara karşı açık bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor.”