Üniversiteli gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini desteklemek ve genç istihdamında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı” için yeni dönem başvuruları başladı. Başvurular, 31 Aralık’a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Esas Sosyal, yaptığı araştırmalar ve aldığı geri bildirimler doğrultusunda gençlerin işe alım süreçlerinde karşılaştıkları en büyük engellerden biri olan yabancı dil sorununa çözüm modeli olarak 2021 yılında Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programını hayata geçirdi.

Her yıl daha büyük bir ilgiyle karşılaşan program bugüne kadar 1.100 genci İngilizce eğitim fırsatı ile buluşturdu.

İşverenler tarafından daha az tercih edilen devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlerin İngilizce konusunda yetkinliklerini artırmayı hedefleyen Program; bir dil programı olmanın ötesinde gençlerin profesyonel hayata geçişlerini kolaylaştıracak deneyimler de sunuyor.

12 ay süresince, 3 kur online canlı sınıflarda, Berlitz Dil Okulları’ndan İngilizce eğitim alarak en az orta seviye yabancı dil bilgisiyle mezun olan katılımcı gençler; İngilizce eğitiminin dışında; İngilizce Mülakat Koçluğu, MS Office Programları, Zaman Yönetimi Eğitimi, Türkçe - İngilizce CV Hazırlama ve Akran Danışmanlığı (Buddylik) gibi eğitim ve kazanımlarla birlikte soft skills yeteneklerinin geliştirilmesi için motivasyon etkinliklerinden de yararlanabiliyorlar.

İngilizce öğrenme motivasyonu yüksek olan adayların öncelikli olarak değerlendirileceği programa dahil olmak isteyen gençler, 31 Aralık’a kadar ingilizcefirsatim.org üzerinden başvuru yapabilecek.