Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğinde kurulan Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu’nun YÖK tarafından bölümlerinin açılmasının ardından eğitime büyük katkı sağlayacak önemli bir gelişme daha yaşandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Kayseri OSB’de 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun ve Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaretlerinin meyveleri alınmaya başladı.

Eğitime katkı için kolları sıvayan taraflar, Kayseri OSB’de gerçekleşen protokol imza töreninde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun, Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü, Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko katıldı.

Protokol töreninde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptıkları girişimlerin ve düzenledikleri toplantının eğitim için hayırlı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun, Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü ve tüm katkı sağlayanlara şükran borçlu olduklarını vurguladı.

YALÇIN: KAYSERİ OSB HEM EĞİTİMİN VE HEM ÜRETİMİN MERKEZİ HALİNE GELECEK

Başkan Yalçın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgemize yapılacak 3 okulun protokolünü yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hayırsever iş insanımız Mehmet Altun amcamıza Organize Sanayimize yaptığı bu hayırdan dolayı hepinizin huzurunda şükranlarımız sunuyorum. Organize Sanayi Bölgemize 3 tane okul kazandıracaklar. Birinci okulumuz Kayseri Üniversitemizin Organize Sanayi Bölgemizde yapacağı Meslek Yüksek Okulumuz, ikinci okulumuz ise Mühendislik Fakültemiz, üçüncü okulumuz ise ilköğretim okulu olacak. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz inşallah hem eğitimin hem üretimin merkezi haline gelecek. İnşallah biz burada ilimle pratiği Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde birleştirmek istiyoruz” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında, “Kayseri Üniversitemizin Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde üretimin merkezi olan ve Kayseri sanayisinin göbeği olan, merkezi olan, ihracat açısından önemli bir yere sahip olan burası önemli bir üretim merkezi ve aynı zamanda da bir eğitim merkezidir. Mehmet Altun amcamız eğitim gönüllüsü, özellikle kendisi mesleki ve teknik eğitimin, yükseköğretimin Türkiye’nin nitelikli üretiminde ne derece lokomotif bir güç olduğunun farkında. OSB’de üç okul yapacağını bunlardan birisin OSB Meslek Yüksekokulu olduğunu, diğerinin de zaten biz öteden beri Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi Organize Sanayi Bölgesinin içerisine taşıma sevdamız vardı ama birinci önceliğimizi OSB Meslek Yüksekokuluna vermiştik. Mehmet Altun amcamızın bu şekilde OSB’mizdeki üç okulu yapacağını ifade etmesinin ardından OSB’mizdeki bir diğerinin eğitim birimimizin de Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin olmasına istişare ettik. Kayseri Üniversitemizin şu anda yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ve endüstri mühendisliği bölümü ile faaliyetlerine devam eden Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesini de Allah izin verirse OSB’deki ikinci yükseköğretim birimimiz olarak harekete geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Av. Mehmet Altun da, Kayseri OSB Başkanı ve yönetimi ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür ederek, eğitime katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Kayseri OSB’de 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapılmasına ilişkin protokole imzalar atıldı. Protokolle; Kayseri OSB’nin tahsis ettiği 8 bin metrekare arsa üzerine Hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu binası yaptırılacak. Ayrıca yine Kayseri OSB içinde yer alacak Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası ve bir ilköğretim okulu yapımı için de ilk adım atılmış oldu.

Kısa sürede yapımına başlanacak 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi sayesinde eğitim-öğretime yönelik sınıflar, laboratuvarlar ve atölyeler ile sosyal alanların oluşturulması ve üniversite-sanayi işbirliğinin bir adım ileriye taşınması hedefleniyor.