TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Fiziki İçme Suyu Kayıp Kaçak Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Hayrabolu’ya bağlı Hisar, Kâhya, Aydınevler ve İlyas mahallelerinde yaşanan basınç sorununa çözüm üretiliyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - Bahse konu mahallelerde yerinde inceleme ve tespit çalışmaları yapılarak basınç sorunu yaşanan noktalar tek tek gezildi. Bazı bölgelerde debi ve basınç okumaları gerçekleştirilirken, mevcut bağlantılar ve geçişlere ilişkin veriler yetkili kişilerden temin edildi.

Toplanan veriler doğrultusunda, cazibeli bölge tüketim debisi için 20 lt/sn tüketim esas alınarak alternatifli hidrolik modellemeler yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda cazibe ve terfi sistemi ayrı ayrı projelendirildi.

Oluşturulan proje kapsamında işletme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına 10 kademeli bir imalat planı hazırlandı. Hayrabolu İlçe Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan imalat çalışmaları titizlikle yürütülerek önemli ölçüde tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem basınç sorununun çözüme kavuşması hem de fiziki kayıp kaçakların önlenmesi hedefleniyor.

TESKİ, suyun her damlasını koruma hedefiyle kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.