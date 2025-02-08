Eskişehir turizmine verdiği katkının yanı sıra çocuklara erken yaşta doğanın korunması ve yaban hayatının önemi konusunda eğitimler veren Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, minik misafirlerini ağırladı.ESKİŞEHİR (İGFA)- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar doğrultusunda etkinliklere imza atan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, düzenlediği atölyelere nitelikli eğitim, iklim eylemi, sudaki yaşam ile karasal yaşamı amaçlıyor.

Genç kuşaklara hayvan sevgisi aşılamak ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanları korumak amacıyla 29 Nisan 2017’de hizmete başlayan ve her yaş grubundan birçok insanın ziyaret ettiği Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hayvanlar dünyasını keşfederek doğal yaşamı yakından öğrenme fırsatı bulan çocuklar, Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nin yaban hayatı koruma projeleri, doğal yaşamı ve hayvanları koruma, modern hayvanat bahçeleri ve rolü gibi konular hakkında da bilgiler edindiler.

Düzenlenen atölyelerle ve aktivitelerle birlikte eğlenerek öğrenen minikler, keyifli anlar yaşadılar. Çocuklara etkinlik sırasında hayvanların bakımı, beslenmesi gibi konularda bilgi veren yetkililer, gezi sonunda katılım sertifikalarını takdim ettiler.

Doğal yaşamı koruma, biyoçeşitlilik farkındalığı oluşturma ve bilimsel araştırmalara katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarına devam eden Eskişehir Hayvanat Bahçesi ilk ve orta öğrenim öğrencilerine yönelik eğitim programlarıyla da çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya devam ediyor