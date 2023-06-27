Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bölgede tek olma özelliğine sahip olan Orduzu Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı süresince öğrencilere ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.MALATYA (İGFA) - Öğrencilerin aileleriyle birlikte bayram süresi boyunca eğlenceli vakit geçirmeleri, bayramı bayram tadında yaşamalarını sağlamak amacıyla Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde bulunan Orduzu Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı süresince öğrencilere ücretsiz olacak.

Orduzu Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etme fırsatı bulan vatandaşlar, hayvanat bahçesinde 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvanı görme imkânı bulacaklar.

Hayvanat bahçesi ile alakalı açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, “Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Orduzu Tabiat Parkı içinde bulunan ve 70 dönüm üzerine kurulu olan hayvanat bahçemiz 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvan bulunuyor. Burası değerli hemşerilerimizin hasetten çocuklarımızın büyük bir zevkle vakit geçirdikleri bir mesire alanıdır. Orduzu Hayvanat Bahçesi Doğu Anadolu’nun tek hayvanat bahçesi olma özelliğini de taşıyor. Butik bir hayvanat bahçesi olmasına rağmen 100’ün üzerinde kuş çeşidi var. Çocuklarımız buraya geldiğinde gerçekten çok mutlu oluyorlar.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda, bayram süresi boyunca çocuklarımız hayvanat bahçesini ücretsiz olarak gezebilecekler. Hemşerilerimize hem huzurlu bir bayram diliyoruz hem de hayvanat bahçemize bekliyoruz.

Hayvanat bahçemiz 2022 yılında 186 bin 201 hemşerimiz ziyaret etti. Çevre illerden de hayvanat bahçemizi ziyarete gelen misafirlerimiz oluyor. Tabii 2023 yılında büyük bir deprem yaşadık ve Malatya’mız çok zarar gördü. Allah böylesine bir felaketi bir daha kimseye yaşatmasın. Buna rağmen hayvanat bahçemize 2023 yılında 10 binin üzerinde ziyaret gerçekleşti. Değerli hemşerilerimizi aileleriyle, çocuklarıyla ve misafirleriyle beraber hayvanat bahçemizi ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.