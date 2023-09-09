Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, bünyesinde hizmet alan zihinsel engelli bireyler için düzenlediği sosyal etkinliklerine Hayvanat Bahçesi gezisi ile devam etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, destek çalışmalarını sosyal etkinliklerle güçlendiriyor.

Etkinlikler kapsamında özel bireyler için Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Hayvanat Bahçesi’ne bir gezi düzenlendi. Gezide zihinsel engelli bireyler Hayvanat Bahçesi içerisinde gezi araçlarıyla eğlenceli bir tur yaparken, farklı türlerdeki hayvanları da yakından görme fırsatı buldular. Su Altı Dünyasını da ziyaret eden özel bireyler burada deniz canlılarını dikkatle incelediler.

Etkinlik boyunca büyük mutluluk yaşayan ve bol bol fotoğraf çektiren özel bireyler, etkinliğin son bölümünde ise günün anısına çektirilen fotoğrafla geziyi tamamladılar.