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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek ile birlikte Savaştepeli üreticilere 550 damızlık küçükbaş hayvan dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak, çiftçilerin gelir düzeyi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla üreticilere küçükbaş hayvan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla Savaştepe İlçesinde düzenlenen dağıtım töreninde 50 üreticiye 10’u dişi, biri erkek olmak üzere toplam 550 baş damızlık küçükbaş hayvan dağıtıldı.

BAKAN YUMAKLI’DAN BALIKESİR’E ÖVGÜ İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, küçükbaş hayvanlarda verimi artırmaya yönelik proje kapsamında dağıtımların sürdüğünü ifade ederek “Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Maliyetleri azaltmak için geçmiş yıllara oranla, 6 kat fazla yem bitkisi dağıtılmış ki bu bir rekordur. Aralık ayında, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı başkanlığında il müdürleri toplantısı yaptık. Sayın Bakanımız orada şu cümleyi kullandı; ‘Balıkesir’den çok güzel projeler çıkıyor, diğer iller bunu örnek alsınlar.’ Bu bizim için gurur verici, bunun baş aktörlerinden biri de Başkanımız Yücel Yılmaz’dır” dedi.

DESTEKLER ARTARAK SÜRECEK Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın bugüne kadar her alanda Savaştepe’ye destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Başkan Şimşek, “Büyükşehir Belediyemizin desteklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Projenin üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

ŞEHRİN HER KÖŞESİNE DOKUNUYORUZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak sağladıkları desteklerin üretimin sürdürülebilirliği, küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artmasına, üreticilerin gelir düzeyinin yükselmesine vesile olduğunu söyledi. Şehrin her köşesine dokunmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu şehrin gencini, yaşlısını, kadınını, çocuğunu herkesi düşünüyoruz. Tarımına, sanayisine, turizmine dokunuyoruz. Öyle bir 5 sene geçirdik ki; içinde pandemi var, deprem var. Hamdolsun hiç durmadık” dedi.

DOĞRU İNSANLARLA, DOĞRU İŞLER Üreticinin maliyetlerini azaltıp gelirini artmaya yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Tarım ve Orman Müdürümüzle iyi konuşunca, vatandaşımıza kulak verince ve iyi bir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olunca çok akılcı projeler gelişiyor. Az parayla çok verim elde ediliyor. Çok emek ve alın teriyle çok güzel dokunuşlar yapılıyor. Biz dertlendik, doğru insanlarla doğru işler yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

BİR 5 YIL İÇİN DAHA DESTEĞİNİZE TALİBİZ 5 yılda 5 binden fazla damızlık küçükbaş dağıttıklarını, Balıkesir Kuzusunun marka değerini artırdıklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’i tüm kırsalıyla birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz. Herkesin derdiyle dertlendiğimiz, şehrin her köşesine imzamızı attığımız 5 yılı geride bıraktık. Bir 5 yıl daha desteğinize talibiz. Balıkesir’in 20 ilçesine talibiz. Bugün dağıttığımız küçükbaş damızlıklarımız üreticilerimize ve şehrimize bereketli olsun” dedi.