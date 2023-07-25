Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin sürülerinde kalite ve verimin artması amacıyla başlattığı damızlık koç ve teke dağıtımı sürüyor. Proje ile kent genelinde 489 üreticiye 978 adet damızlık koç ve teke hibe desteği vereceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Çiftçi ve üreticimiz mutlu, biz mutlu” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirdiği Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesinde üreticiler damızlık koç ve tekelerine kavuşuyor. 7,5 milyon liralık proje ile 19 ilçedeki 489 yetiştiriciye hayvan başı 1.000 TL katkı bedeliyle 978 baş damızlık koç ve tekelerin dağıtımı Acıpayam, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Tavas ilçeleri ile devam etti. Projeden faydalanan üreticiler damızlık koç ve tekelerini teslim aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin daha verimli bir sürüye sahip olmaları adına böyle önemli bir projeyi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiklerini anlatarak, projeye bütçeden 7,5 milyon lira ayırdıklarını hatırlattı.

Başkan Zolan: “50’nin üzerinde projeyle üreticimizin yanındayız”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 50’nin üzerinde destek projesi ile çiftçi ve üreticilerin yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Zolan, “ Tohumdan tarımsal sulamaya, arıcılıktan zararlılarla mücadeleye 50’nin üzerinde projeyle üretici kardeşlerimizin yanındayız. Üreticimizin, çiftçimizin neye ihtiyacı varsa bu konuda proje yapıyor, destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 19 ilçemizde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 489 üreticimize 978 adet damızlık koç ve teke desteği veriyoruz. Çiftçi ve üreticimiz mutlu, biz mutlu. Dağıtımlar kısa süre sonra tamamlanacak, şimdiden hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.