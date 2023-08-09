Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallere meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için içme suyu teknesi (SIVAT) montajı ve onarımı desteğinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Mamak ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde bulunan 68 yıllık çeşme korunarak içme suyu teknesi hâline getirildi.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı özellikle kırsal mahallelerde otlayan hayvanların temiz su ihtiyacının karşılanması için içme suyu teknesi (SIVAT) desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Mamak ilçesine bağlı Kızılca Mahallesinde bulunan 68 yıllık çeşme korunarak yanına içme suyu teknesi montajı yapıldı.

BÖLGEDEKİ KÜÇÜKBAŞ VE YABAN HAYVANLARININ SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bölgedeki özellikle küçükbaş ve yaban hayvanlarının su kaynaklarına daha kolay ulaşması için içme suyu teknesi montajı yapıldı.

68 yıllık çeşmenin Çanakkale Gazisi olan dedesi tarafından yapıldığını belirten Mamak Kızılca Mahallesi sakini Mahmut Çelik, şu sözlerle belediyeye teşekkür etti:

“1955 yılında Gazi Hacı Mehmet Çelik dedem çeşme yaptırıyor. Bu zamana kadar 68 yıl içerisinde burası genellikle yaban hayvanlarının, kaplumbağaların yaşam alanı olduğu için eski çeşmede içine düşüp ölüyorlardı. Biz de bunu önlemek için Sayın Mansur başkanımızın kırsal kalkınmada köylere böyle bir yardımı olduğunu duyduk. Müracaat ettik Sayın Mansur başkanımız tarafından çeşmemiz yenilendi. Hayvanların yazın özellikle şu 40 derecelik sıcaklıkta su ihtiyaçlarının karşılandığı tek yer burası ve buradan başka bir yer olmadığı için köy halkının hizmetine sunuldu. Bundan dolayı çok memnunuz Sayın başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”