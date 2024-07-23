TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda dün yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edilerek 7 maddeye ulaştı. Teklifin diğer maddelerinin görüşülmesine bugün yeniden başlandı.ANKARA (İGFA)- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Muhalefet milletvekilleri, maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce usule ilişkin eleştirilerde bulundu. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, toplantının canlı yayımlandığı komisyon salonunun bulunduğu koridordaki ekranların kaldırılmasını eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin toplumun geniş kesimlerince takip edildiğini, konunun çok hassas olduğunu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği gibi ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de komisyon salonuna alınmasını gerektiğini belirtti.

Kirişci, koridordaki ekranlara komisyon tartışmalarını izleyen bazı sivil toplum örgütleri tarafından zarar verildiğini, ekranların tamir edildikten sonra tekrar yerine monte edileceğini kaydetti.

Kirişci'nin madde görüşmelerine geçmesi üzerine, muhalif milletvekilleri sıralara vurarak durumu protesto etti. Kirişçi, toplantıya bir süre ara verdi.

Aranın ardından, daha önce 3 maddesi kabul edilen teklifin, 4. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasak olacak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak." hükümleri uygulanacak.

Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak.

Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

"Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınıyor. Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

İl Hayvanları Koruma Kurulunun görevleri arasına, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek ekleniyor.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin 7. maddesi üzerindeki görüşmelerde komisyon toplantısının çok uzun sürdüğünü, sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığın belirterek, komisyonun çalışmalarına ara vermesini istedi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıya ara vererek siyasi partilerin temsilcilerini görüşmeye davet etti.

Bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, 2019 yılında hazırlanan TBMM Hayvan Haklarının Korunması İle Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nu Komisyon Başkanı Kirişci'nin önüne fırlattı.