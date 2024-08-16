Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayvanların kendi aralarında geliştirdikleri dostluk ve güven ortamı görenleri şaşkına çeviriyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Alaylı köylü Veysel Bozbük’ün evinin bahçesindeki hayvanların dostlukları görenlerin ilgisini çekiyor. Bozbük, “Yumurtadan yeni çıkmış civcivler, bekçi köpekleri, tavuk ve horozlarla kediler birbirlerine düşmanlık beslemeden şu küçücük bahçeyi paylaşıyorlar. Uyurken bile güven içinde hissediyorlar kendilerini. Görenler elbette şaşırmadan edemiyor” dedi.

Görenleri şaşkına çeviren görüntülerin oldukça etkileyici olduğunu anlatan Bozbük, “Duyup da görmeye gelenler, dostluk ve güven ortamını tüm yalınlığıyla gözler önüne seren bu ortamın örnek olmasını diliyor. Bizler de önce şu minik dostlarımızdan öğreneceğimiz çok şey olduğunu kabul etmeliyiz” diye konuştu.