Altın Yonca Ödülleri sahiplerini buldu.Alanında başarılı İş insanları, Sanatçılar,Yazarlar ,Medya mensupları düzenlenen organizasyon ile ödüllerini aldı. Mba Okullarında düzenlenen ödül töreninde Kariyerinde sayısız ödülleri bulunan Fantazi Müzik Sanatçısı Hazal , ödülünü gecenin sunucusu Uğur Arslan'ın elinden aldı.İSTANBUL (İGFA) - Maslak'ta yer alan Mba okullarında düzenlenen Altın Yonca Ödül Töreninde Fantazi Müzik söyleyen Hazal, Törenin Sunucusu Uğur Arslan'ın elinden "Meslek Başarı Ödülü" aldı. Gecede "Bu ödülü bana layık gören herkese büyük şükranlarımı sunuyorum. Onlara layık olmaya çalısmak için çizgimi bozmadan daha çok çalışacağım.Evimde ödüllerimi koyacak yeni alanlar yaratıyorum. Yeni ödüller için ilk günkü aşk ile çalışacağım" dedi.