Ticaret Bakanlığı, 2025 Haziran ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre 531 firmaya D1, 13 firmaya D3 belgesi verilirken, 24 firmanın talebine ilişkin belgeler ise iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) ile firma talebine ve resen iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri listelerini bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre, Haziran 2025’te 531 firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) düzenlenirken, 13 firmaya Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi (D3) tahsis edildi.

Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 24 Dahilde İşleme İzin Belgesi iptal edilirken, 1 belge resen iptal edildi.

Dahilde İşleme Rejimi, ihracatı artırmak amacıyla firmaların ithal girdilerini vergi muafiyetiyle kullanmasına olanak tanıyor.

Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri ise bu rejim kapsamında üretilen malların iç piyasada satılmasını düzenliyor. İptal edilen belgeler, firmaların talepleri veya Bakanlık denetimleri sonucu yapılan işlemlerle ilgili.

Söz konusu listeler, ticaret ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

–– 2025 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Haziran Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ –– 2025 Yılı Haziran Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ