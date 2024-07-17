Türkiye'de konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, 34 satışla en az il Ardahan oldu. Yüzde 45,1 oranında konut satışının azaldığı yabancılara yapılan satış en çok 593 konut satışı ile Antalya'da gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Haziran ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalış göstererek 6 bin 813 olurkeni, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Haziran'da ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda 72 bin 500 konut el değiştirdi

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 25 BİN 425 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 53 bin 888 konut el değiştirdi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. 322 konut satışı ile Rusya Federasyonu başı çekerken, bu ülkeyi takiben 156 satış ile İran ve 102 satış ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldığı belirlendi.