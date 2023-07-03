Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin Dış Ticaret Verilerini açıkladı. İhracat ve ithalatın azaldığı Haziran ayında ihracatta Almanya, ithalatta ise Çin başı çekti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat yüzde 10,5 oranında azalarak 20 milyar 901 milyon dolar, İthalat, yüzde 16,8 oranında azalarak 26 milyar 297 milyon dolar, Dış ticaret hacmi ise yüzde 14,1 oranında azalarak 47 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, İhracat, yüzde 1,8 oranında azalarak 123 milyar 377 milyon dolar olurken, İthalat ise yüzde 4,3 oranında artarak 184 milyar 795 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 34,5 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 34,5 gerileyerek 5 milyar 396 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80'lere yaklaşarak, Haziran'da bir önceki aya göre 16,1 puan artış ile yüzde 79,5 olarak hesaplandı. Bu oran, dış ticaret dengesinde olumlu gidişatın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

2023 yılı 6 aylık dış ticaret açığı ise 61,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelecek dönemde ithalattaki düşüşün devamı ve zayıf dış talebe rağmen ihracatı artırmaya dönük atılacak ilave adımlarla, dış ticaret dengesinde iyileşmenin devam etmesi bekleniyor.

Haziran ayında fasıl bazında verilere göre motorlu kara taşıtları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 2,7 milyar dolar, elektriksiz makineler yüzde 9,9 artarak 2,1 milyar dolar, elektrikli makineler yüzde 3,8 artarak 1,3 milyar dolar oldu. Böylece yıllıklandırılmış bazda her bir fasılda en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 780 milyon dolar), ABD (1 milyar 330 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 12 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,2 oldu.

Haziran ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla; Çin (3 milyar 818 milyon dolar), Rusya Federasyonu (2 milyar 981 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 12 milyon dolar) oldu. thalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat

içerisindeki payı %58,9 oldu.