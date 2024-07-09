Geçen haziran ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda toplam 17 bin 137 yolcuya hizmet verildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 15 bin 652, dış hat yolcu trafiği bin 485 oldu. Böylece haziran ayında toplam 17 bin 137 yolcuya hizmet verildi.

Haziran ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 634, dış hatlarda 17 olmak üzere toplamda bin bin 651’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise haziran ayında toplamda 185 ton oldu.

6 aylık (Ocak-haziran) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 104 bin 724, uçak trafiği 9 bin 292, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 117 ton olarak gerçekleşti.