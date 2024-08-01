Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksleri'nde Haziran ayına ilişkin sektörlere göre dağılımda aylık bazda konaklama hizmetleri yüzde 19,67 ile yıllık bazda ise sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri yüzde 119,91 ile revaçta olan meslekler olarak öne çıktı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in Haziran ayı verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 77,41 oranında arttı, aylık bazda yüzde 5,30 arttı.

H-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 73,02 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 4,51 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış gerçekleşti.