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Hazırgiyim ihracatçıları, ana ihraç pazarı Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 2023 yılını Türkiye geneli ve EHKİB özelinde geçen yıla kıyasla yüzde 9 düşüşle kapattı.İZMİR (İGFA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı ajandasını, önümüzdeki döneme dair hedeflerini basın toplantısında açıkladı.

2023 yılının sektör için zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim sektöründe 2023 yılında 19,2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. EHKİB 2023 ihracatanın 1 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Sertbaş, "2023 yılını Türkiye geneli ve EHKİB özelinde geçen yıla kıyasla % 9 düşüşle kapattık. 2023 yılı sektörümüz için zor bir yıl oldu. Ana ihraç pazarımız Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik, yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar bizi zorladı. Maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize göre pahalı kaldığımız için müşteriler gitmeye başladı. Giden müşterinin yerine yenisini bulmak kolay olmuyor. İş verene ödenen asgari ücret desteğinin 1400 TL’ye çıkarılması istihdama ve üretime olumlu katkı sağlar” diye konuştu.

Söz konusu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işlerimizi olumsuz etkileyeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Sertbaş, 2023’ten devam eden problemlerle yeni yıla başladıklarını vurgulayarak, "Yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. İhracatımızın %60’ını yaptığımız ana pazarımız AB’de resesyonun etkisi nedeniyle talep yetersizliği devam ediyor. Talebin düşük kalması üretimi de olumsuz etkiliyor. Kapasite kullanım oranımız %84’lerden yüzde %76,4 seviyelerine gerilemiş durumda. Ayrıca, 2023 yılı ekim ayında iplik, kumaş, hazır giyim ürünlerinin ithalatına getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi kararı biz hazır giyim ihracatçıları için durumu daha da zorlaştırdı. Bu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işlerimizi olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Burak Sertbaş, sektörde işlerin yolunda gitmesi halinde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını beklediklerini söyledi.

Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu olarak yıl sonu ihracat hedefinin 20 milyar dolar olarak belirlediklerini belirten Sertbaş, "Genel ekonomik konjonktür, dış talep yetersizliği maalesef ihracat rakamlarımızı da yansıyor. 2024 yılı ocak ayı rakamları açıklandı ihracatımızda düşüş maalesef devam ediyor. Düşüş oranımız Türkiye genelinde bölgemize kıyasla daha fazla. Ocak ayını geçen yılla kıyasladığımızda ise, Tr genelinde ihracatımız azalarak 1,4 milyar dolar, EHKİB ihracatımız ise yüzde 2 azalarak 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında geçen seneyi yakalamayı çalışacağız. Bu sene 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. İhracatımız şu an iyi gitmiyor ama diğer taraftan Türkiye’nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. KG başına ihracat birim fiyatımız; TR geneli ihracat kg fiyatı 15 dolar/kg, EHKİB ihracat kg fiyatı: 21 dolar/kg" diye konuştu.