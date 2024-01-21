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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya ve Defne mahalle muhtarları ile bir araya geldi.Hatay (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrasındaki çalışmalarını anlatan Savaş, ilçelerdeki acil ve öncelikli sorunların çözülmesi için ilgili birimlerin etkili ve hızlı bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

HBB Başkanlığına yeniden aday olması konusunda açıklama yapan Savaş, Hatay’ı bekleyen gelecekteki tehlikeleri ve şehre gösterilen ilgisizlik karşısında aday olma kararı aldığını ifade etti.

Savaş, bir dönem ülke gündeminde yer alan 100 İl 1000 İlçe Projesi kapsamında İskenderun’un il yapılmak istenmesinin Hatay’ın sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik yapısına çok büyük zararlar vereceğini bir kez daha dile getirerek 2012’den beri Hatay’da ciddi bir sığınmacı problemi olduğunu hatırlattı. Savaş, il genelinde yaklaşık 550 bin Suriyeli olduğunu ve doğurganlık oranlarına bakıldığında ise nüfus dengesinin ileride değişebileceği tehlikesine dikkat çekti.

“HATAY’DA ASAYİŞ SORUNLARI ARTIYOR”

Son günlerde Hatay geneli ve Defne ilçesinde yaşanan asayiş sorunlarına değinen Savaş, “Defne’de, geçen günlerde bazı yabancı uyruklular da halkımızda rahatsızlık yarattı. Enerji nakillerinin geçiş noktası olan ilimizde, depremi fırsata çevirmeye çalışanlar var. Hatay’da büyük oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Çok dikkatli izliyoruz, bunlara müsaade edilmeyecek.” dedi.

Seçim yaklaşırken, “Hatay’ı ancak AK Parti alırsa şehre hizmet gelir.” algısının yaratıldığını belirten Savaş, Hatay’daki ilçe belediyelerin çoğunun yıllardır iktidarın elinde olduğunu tüm hükümet imkanlarına rağmen hizmetlerin yetersiz olduğunun altını çizdi.

“GEREKİRSE HERKES KAYBETSİN AMA HATAY KAYBETMESİN”

Hatay’ın her daim özgür ve özgün kalması gerektiğini ifade eden Savaş, “Gün, memlekete sahip çıkma günüdür. Bu coğrafyada huzur içinde yaşayan herkes, bu mücadele için elinden geleni yapmalı. Olay, AK Parti veya CHP olayı değil. Hatay’ı kazanmak hepimizin milli bir sorunudur. Hatay’ı BOP’a teslim edeceksek seçim kazanmak önemli değil. Gerekirse herkes kaybetsin ama Hatay kaybetmesin. Milli bir mesele olan Hatay’ın geleceğine sahip çıkan bir aktör olarak yıpratılmaya çalışıyorum. Deprem matemiyle, sessiz ve sakince hareket ederek makul bir şekilde seçim çalışmalarımızı yürütüp seçimi kazanacağız.” dedi.

Muhtarlar da konuşmalarında bazı sorunları dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı’na diledikleri zaman ulaşıp dertlerini ve ihtiyaçlarını anlatabildikleri için Savaş’a memnuniyetlerini, teşekkürlerini ileterek desteklerini belirtti.

Toplantıya CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, HBB’nin bazı daire başkanları, Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ve Defne Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Demirel de katıldı.

SAVAŞ YILLARDIR BELEDİYEYE HİZMET VEREN ŞOFÖRLERE MÜJDE VERDİ

Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllardır ulaşım, taşıma ve iş makineleri kullanımı gibi alanlarında özel sektör üzerinden hizmet veren şoförlerle de bir araya gelen Savaş, şoförlerin artık, belediye iştiraki şirketinde görevlendirileceği müjdesini paylaşarak şöyle konuştu:

“Hayat şartlarınızın daha iyi olması adına hiç birinizi bir diğerinizden ayırmadan ve herhangi bir politik baskı yapmadan sizinle birlikte yol yürümeye karar verdikten sonra artık daha rahat uyuyorum. Bu kararın kurumumuza, sizlere ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”