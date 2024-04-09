HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları 13 ve 14 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.ANKARA (İGFA) - Dörtlü Final'de 13 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş Safi Çimento saat 14.00'te, Sakarya Büyükşehir ile Spor Toto takımları da saat 16.30'da karşılaşacak. Galip olan iki takım ise 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te oynanacak HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. Dörtlü Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dörtlü Final maçları öncesi 12 Nisan Cuma günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlenecek. Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların oyuncularının katılacağı basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak ve THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.