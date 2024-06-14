Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, Ankara'daki diplomasi turuna devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’da diplomasi turunu sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, dış ülkelerin Ankara büyükelçilerini ziyaret ederek dış temsilci sayısını arttırmak için de çaba harcıyor. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “2024 yılı sonuna kadar şimdi 75 olan KGK dış ülke temsilcilerini 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

PAKİSTAN Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyetini Büyükelçilik konutunda özel bir akşam yemeğinde ağırladı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, KGK Siyasi İşler Kurulu Başkanı Deniz Büstani ve KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirlikleri Danışmanı Dr. Esra Öztürk’ün katıldığı ve Pakistan mutfağının farklı tatlarının sunulduğu akşam yemeğinde Pakistan Büyükelçisi Cüneyd, Türkiye’ye olan sevgisini ve iki ülke ilişkilerinin tarihten bugüne nasıl derinleştiğini anlattı. Cüneyd ayrıca, "Dilimiz Urduca, ordu kelimesinden geliyor. Urdu dilinde Türkçe kökenli yaklaşık 6 bin 500 kelime var. Yemeklerimiz birbirine benzer; tek fark baharatlar, o da coğrafi nedenlerden kaynaklanıyor. Bizim kardeşliğimiz dünyadaki hiçbir ülkeyle kıyaslanamaz” dedi. Büyükelçi Cüneyd’in samimi sohbetini memnuniyetle karşılayan KGK Genel Başkanı Dim, Pakistan ve Türkiye arasında medya alanındaki sivil toplum iş birliklerinin de aynı ölçüde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “İlerleyen günlerde Pakistan’ı ziyaret edecek bir Türk gazeteci heyeti ile Pakistan’dan gelecek bir gazeteci heyeti iki ülke ilişkileri ve kamu diplomasisinin geliştirilmesi açısından önem arz edecektir” dedi. Büyükelçi Cüneyd bu talebi olumlu karşıladı ve bu programla ilgili resmi sürecin en kısa sürede başlatılacağını belirtti. TUNUS Tunus Büyükelçisi Ahmed bin Sagir’i ziyaret eden heyet, Büyükelçiden ülkedeki medya ve basın özgürlüğü konusunda bilgi aldı. Büyükelçi bin Sagir, Genel Başkan Mehmet Ali Dim ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Tunus’taki basın meslek örgütleriyle KGK’nın irtibatta olmasının iki ülkenin doğru tanıtılmasına da katkıda bulunacağını belirtti. YEMEN Yemen Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Muhammed Salih Ahmed Turiq ile samimi bir görüşme gerçekleştiren KGK heyetini Yemen’e davet eden Büyükelçi Turiq, Yemen hükümetinin ülkenin yüzde 70’ini kontrol ederek güvenliği sağladığını belirtti. Son dönemde terör ve istikrarsızlık ile gündeme gelen Yemen’in uluslararası toplumun büyük desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Büyükelçi Turiq, bu noktada Türk medyasının desteğinin de önemli olduğunu vurguladı. Büyükelçi Turiq ve Genel Başkan Dim, Yemen’deki sorunların ve çözüm önerilerinin uluslararası topluma yansıtılması amacıyla Türk-Yemen Medya Forumu düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Büyükelçi bin Sagir, KGK heyetine Yemen kahvesi hediye etti.