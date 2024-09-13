Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hediye Nur Çetin’in isteğini yerine getirdi. Başkan Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle dışarıda dolaşırken zorlanan küçük Hediye Nur’un evinin önünden ana yola kadar sıcak asfalt serdirdi.KAYSERİ (İGFA) - Tekerlekli sandalyesiyle yola çıktığında sarsıntıdan zorlanan cam kemik hastası küçüğün talebine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, anında harekete geçti. Yaklaşık 1 kilometrelik yolda yapılan asfalt seriminin ardından Başkan Yalçın, küçük Hediye Nur’u ziyaret etti.

Yeni asfaltlanan yolda Hediye Nur ve ailesi tarafından karşılanan Başkan Yalçın, Çetin ailesine misafir oldu.

Burada ikram edilen çayları yudumlarken Hediye Nur başta olmak üzere ev halkı ile sohbet eden Başkan Yalçın, küçük kızın isteğinin yerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, asfaltın hayırlı olmasını diledi.

Hediye Nur’a çeşitli hediyeler veren Başkan Yalçın, küçük kızla beraber yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde mahalle halkının büyük ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

“BİR SABAH UYANDIM Kİ ASFALT SERİLİYOR”

Duygularını ifade eden küçük Hediye Nur Çetin, “Yolda giderken rahatsız oluyordum. Bacaklarım ağrıyordu. Tekerlekler çok sallanıyordu. Bir sabah bir sesle uyandım. Baktım ki yol asfaltlanıyor. Evimizin önüne asfalt döküldü. Şimdi çok güzel oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.”

ANNE BABA ÇOK MUTLU

Hediye Nur Çetin’in anne babası da hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştıklarını belirterek, “Başkanım sesimizi duydu ve burayı çok kısa sürede Hediye Nur’a uygun hale getirdi. Artık güvenle ve rahatlıkla yola çıkıyor, akülü aracıyla gidip gelebiliyor. Üstelik de evimize kadar gelerek bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.