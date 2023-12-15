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Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen Genel Cerrah Op.Dr.Fahri Yılmaz’ın “Hekim Gözünden Kareler” adlı gösteri ve söyleşi programına ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nin etkinliğine ev sahipliği yaptı. Değirmendere Yalı Evleri’nde düzenlenen etkinlikte Genel Cerrah Op.Dr.Fahri Yılmaz; “Hekim Gözünden Kareler” adlı gösteri ve söyleşi ile fotoğraf ve sanat tutkunları ile bir araya geldi. Ödüllü fotoğraf sanatçısı olan Op.Dr.Fahri Yılmaz, çektiği birbirinden güzel kareler ile fotoğraf sanatı hakkındaki tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

GFSD’DEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Etkinlikte söz alan Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, Op.Dr.Fahri Yılmaz’a ve programa desteklerinden dolayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.