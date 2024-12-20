Helal Akreditasyon Kurumu, 2025 yılı için uygulanacak idari para cezaları yeniden belirledi.ANKARA (İGFA) - Helal Akreditasyon Kurumu'nun "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek tebliğle birlikte ilgili idari para cezalarına, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme nispetinde artırıldı.

Buna göre, 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak cezaların alt limiti 228 bin 71 lira 50 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak tespit edildi.