Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Mısır’da Gazze Şeridi’nden gelen Filistinliler için gıda ve nakdi yardım etkinliği düzenledi. Almanya merkezli ve Avrupa’daki Türklerin desteğiyle faaliyet gösteren organizasyon, başkent Kahire’ye bir saatlik mesafede bulunan bölgelere yerleştirilen Filistinlilere yardım ederek yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeyi amaçladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Organizasyon başkanı Cahit Ataş ve ekibi, etkinlik kapsamında belirlenen bölgelere davet edilen ailelere erzak kolileri dağıttı ve evlerinde ziyaret ederek nakdi yardımda bulundu.

Etkinlikte konuşan Ataş, Mısır’daki Filistinlilerin yeniden hayata tutunabilmeleri için binlerce kilometre öteden Avrupa’dan geldiklerini ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Ataş, “Bugün ailelere erzak yardımı yaptık. Önceden belirlenen en fazla ihtiyaç duyulan gıda ve benzeri maddelerin yer aldığı erzak kolilerini hazırlayarak dağıttık. Daha sonra aileleri ziyaret ettik. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, yanlarına hiçbir şey almadan Mısır’a geçmişler. Burada yereldeki gönüllülerin desteğiyle evler kiralanarak konaklama sağlanmaya çalışılmış. Bu evlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hasta olanlar var, ilaç yardımlarına ihtiyaçları var. Evde sadece minder ve ocakla yaşamaya çalışan aileler var. Hayırseverlerimizin desteğiyle ailelere nakdi yardımda bulunarak acil ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olduk.” dedi.

Gazze’den yerlerinden edilerek Mısır’a sığınan binlerce ailenin kiralık boş evlere yerleştirilmeye çalışıldığını aktaran Ataş, “Bu evlerin ciddi ihtiyaçları var. Genel olarak aileler çıplak ayakla kaçmış gelmiş. Bu ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman bölgeye göndereceğimiz ekiplerle ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz. Hayırseverlerimizden gelen destek ölçüsünde yaptığımız yardımları, insanların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendiriyoruz.” dedi.

Ataş, gezdikleri ailelerde çok fazla yaralı ve hasta olduğuna dikkat çekerek, Gazzeli ailelerin ciddi sağlık taramasına ihtiyacı olduğunu ve durumu ağır olan hastaların daha iyi sağlık koşulları olan bölgelere nakledilmesi gerektiğini vurguladı.