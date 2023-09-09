İzmir'in Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 2023-2024 futbol sezonunda Süper Amatör Ligi’nde şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Aliağa’nın futboldaki temsilcilerinden Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik Spor’un yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'e bağlı Aliağa olarak sporun tüm branşlarında her zaman en üst noktaları hedeflediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, şampiyonluk yolunda teknik yönetime ve futbolculara başarılar diledi.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Başkan Yardımcısı Serhat Aras, Kulüp Başkanı Hüseyin Öz, Teknik Sorumlu Mehmet Ateş, Yardımcı Antrenörler Mert Gencer, Mehmet Taş ile futbolcular katıldı. Yeni transferlerin tanıtıldığı programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Sezon öncesi iyi bir takım kurduklarını belirten Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik Spor Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş, “Transfer döneminde 12 oyuncuyu kadromuza katarken 9 oyuncuyla da sözleşme yeniledik. İlk maçımızı 30 Eylül’de oynayacağız. Sezona iyi başlayıp şampiyon olarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Takımda şu an çok iyi bir hava var. Bir aile ortamı kurduk. Helvacı’nın başarısı için Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, bizlere her türlü desteği sonuna kadar sağlıyor. Biz de bu emekleri boşa çıkarmayıp sezon sonunda Bölgesel Amatör Ligi’ne adım atmak istiyoruz” dedi.