Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek’te gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bölgeye toplam 5 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Hendek’e kazandırılan 5 bin 200 metrelik yeni altyapı ağı 12 mahalleye hizmet edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Sivritepe, Yağbasan, Çayırbaşı ve İkramiye Mahallelerinde tamamladığı projeler kapsamında toplam 12 mahalleyi kesintisiz içme suyu ile buluşturdu. Sivritepe Mahallesi’nde bin 500, Yağbasan Mahallesi’nde bin metre uzunluğunda imalatı tamamlanan yeni hatlar toplam 10 mahalleye hizmet edecek.

Bölge nüfusu ve yürütülen tarımsal faaliyetler de göz önünde bulundurularak hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Çayırbaşı Mahallesi bin 300 metre, İkramiye Mahallesi ise bin 400 metrelik yeni içme suyu hattına kavuştu. İlçenin kuzey bölgesini adeta çevreleyen güçlü altyapı ağı su kayıplarına da geçit vermeyecek. Suya değer veren anlayışla tamamlanan çalışmalar kayıp ve kaçakları önlemesi sayesinde ekonomik olarak da kazanç sağlayacak.