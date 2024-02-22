2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 14. Hafta maçları tamamlandı. 17, 19 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanan maçlar THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi 15. Hafta karşılaşmaları 23,24 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanacak. 24 Şubat tarihinde oynanacak Spor Toto-Sakarya BBSK maçı TRT Spor Yıldız kanalından, diğer dört karşılaşma da THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Erkekler Süper Ligi 14. Hafta Sonuçları:
Nilüfer Bld. 26-32 Spor Toto
Sakarya BBSK 37-23 Trabzon BBSK
İzmir BBSK 31-36 Beykoz Bld.
Bahçelievler Bld. 29-35 Rize Bld.
Konya BBSK 27- 39 Beşiktaş Safi Çimento
Erkekler Süper Ligi 15. Hafta Programı:
23.02.2024 15:00 - (THF TV Youtube)
Trabzon BBSK - Beşiktaş Safi Çimento
24.02.2024- 13:00 - (THF TV Youtube)
Rize Bld. - Nilüfer Bld.
24.02.2024 -16:30 - (TRT Spor Yıldız)
Spor Toto - Sakarya BBSK
24.02.2024 - 18:00 - (THF TV Youtube)
İzmir BBSK - Konya BBSK
25.02.2024 - 17:00 (THF TV Youtube)
Beykoz Bld. - Köyceğiz Bld.