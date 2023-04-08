Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 19. hafta maçları sona erdi.
İSTANBUL (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 19. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı. Ligde 20. hafta karşılaşmaları 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sakarya Büyükşehir Bld. 32–30 Nilüfer Bld.
Ümraniye Bld. 32-35 Trabzon Büyükşehir Bld.
Beykoz Bld. 41 - 35 İzmir Büyükşehir Bld.
Beşiktaş Yurtbay Seramik 43 - 34 Köyceğiz Bld.
Spor Toto 30 - 26 MKE Ankaragücü