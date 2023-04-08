Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınan sonuçlar şöyle:

İSTANBUL (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 19. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı. Ligde 20. hafta karşılaşmaları 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.