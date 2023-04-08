Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 19. hafta maçları sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 19. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı. Ligde 20. hafta karşılaşmaları 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Evinin Sultanları’na Aydınlı kadınlardan yoğun ilgi Evinin Sultanları’na Aydınlı kadınlardan yoğun ilgi

Alınan sonuçlar şöyle:

Sakarya Büyükşehir Bld. 32–30 Nilüfer Bld.

Ümraniye Bld. 32-35 Trabzon Büyükşehir Bld.

Beykoz Bld. 41 - 35 İzmir Büyükşehir Bld.

Beşiktaş  Yurtbay Seramik 43 - 34 Köyceğiz Bld.

Spor Toto 30 - 26 MKE Ankaragücü
 