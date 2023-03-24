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Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 16. hafta maçları tamamlandı. ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 16. hafta maçları dün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.

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