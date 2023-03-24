Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 16. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) -  2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 16. hafta maçları dün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı.

Ligde 17. hafta karşılaşmaları 28 Mart Salı günü yapılacak.

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İşte Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 16. hafta sonuçları:

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi 34-33 Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor 31-33 Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  • Spor Toto Spor Kulübü 33-34 Beykoz Belediye
  • Ümraniye Belediyesi 29-33 Mihaliççik Spor Kulübü
  • MKE Ankaragücü Mamak Bel. 32-38 Nilüfer Belediyespor Kulübü