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HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali oynanan iki karşılaşma ile tamamlanırken; Dörtlü Final'de Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.İSTANBUL (İGFA) - Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dörtlü Final'e yazdıran son takım oldu.

Diğer bir HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında Rize Belediyesi'ni 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.