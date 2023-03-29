Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 17. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 17. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.
Ligde 18. hafta karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
17. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
- Ümraniye Belediyesi GSK 36-38 MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol
- Mihalıççık Spor Kulübü 24-34 Spor Toto Spor Kulübü
- Beykoz Belediye GSK 47-37 Trabzon Büyükşehir Belediyespor
- Beşiktaş Yurtbay Seramik 35-29 İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK
- Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü 30-27 Nilüfer Belediyespor Kulübü