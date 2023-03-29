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17. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Ligde 18. hafta karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 17. hafta maçları tamamlandı. ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 17. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.

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