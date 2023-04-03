Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.

Ligde 19. hafta karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak.

18. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Lider Aliağaspor FK, puan farkını 4’e çıkardı Lider Aliağaspor FK, puan farkını 4’e çıkardı

  • MKE Ankaragücü Mamak Bel.  27-31  Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü
  • Nilüfer Belediyespor Kulübü    30-33 Beşiktaş Yurtbay Seramik
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi    30-34  Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor 29-30 Mihalıççık Spor Kulübü   
  • Spor Toto Spor Kulübü 51-35 Ümraniye Belediyesi