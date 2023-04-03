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18. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Ligde 19. hafta karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları tamamlandı. ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.

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