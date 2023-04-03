Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 18. hafta maçları oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı.
Ligde 19. hafta karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak.
18. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
- MKE Ankaragücü Mamak Bel. 27-31 Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü
- Nilüfer Belediyespor Kulübü 30-33 Beşiktaş Yurtbay Seramik
- İzmir Büyükşehir Belediyesi 30-34 Sakarya Büyükşehir Belediyesi
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor 29-30 Mihalıççık Spor Kulübü
- Spor Toto Spor Kulübü 51-35 Ümraniye Belediyesi