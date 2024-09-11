Bunlar da ilginizi çekebilir

Erkekler Süper Ligi 3. Hafta Programı ise şöyle: 14.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube Trabzon BBSK -İzmir BBSK 15.09.2024- 13:00 / THF TV Youtube Beşiktaş JK -Güneysu 15.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube Mihalıççık Bld - Spor Toto 15.09.2024 19:30 / TRT Spor Yıldız Nilüfer Bld - Beykoz Bld 16.09.2024 18:00 / THF TV Youtube DEPSAŞ Enerji - Konya BBSK 18.09.2024 13:00 / THF TV Youtube Rize Bld - Köyceğiz Bld

Lig'de 3. hafta maçları 14, 15, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

TFH'nin Erkekler Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Üçüncü hafta programı belli oldu. ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig ikinci hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.