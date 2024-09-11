TFH'nin Erkekler Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Üçüncü hafta programı belli oldu.ANKARA (İGFA)  - 2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Lig ikinci hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül'de oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Lig'de 3. hafta maçları 14, 15, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 2. Hafta Sonuçları:

  • Köyceğiz Bld 27-34 Mihalıççık Bld
  • Güneysu 33-32 Trabzon BBSK
  • Konya BBSK 34-30 Rize Bld
  • İzmir BBSK 22-42 Nilüfer Bld
  • Spor Toto 29-30 Beşiktaş JK
  • Beykoz Bld 34-40 DEPSAŞ Enerji

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Erkekler Süper Ligi 3. Hafta Programı ise şöyle: 14.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube
Trabzon BBSK -İzmir BBSK
15.09.2024- 13:00 / THF TV Youtube
Beşiktaş JK -Güneysu
15.09.2024 - 16:00 / THF TV Youtube
Mihalıççık Bld - Spor Toto
15.09.2024 19:30 / TRT Spor Yıldız
Nilüfer Bld - Beykoz Bld
16.09.2024 18:00 / THF TV Youtube
DEPSAŞ Enerji - Konya BBSK
18.09.2024 13:00 / THF TV Youtube
Rize Bld - Köyceğiz Bld

Kaynak: igf